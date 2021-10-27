Кинчев отменил концерты из-за несогласия с QR-кодами

Концерт рок-группы «Алиса» в Новосибирске 28 октября отменили из-за введения системы QR-кодов. В Instagram члены коллектива во главе с лидером Константином Кинчевым рассказали, что не согласны с использованием кодов, а деньги за билеты они вернут.

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По словам директора группы Кирилла Титова, на площадку в Новосибирске позвонили «административные чины», которые сказали, что не дадут провести концерт. Кроме того, группе пришлось отменить концерт и в Екатеринбурге. Там директора вынудили подписать «странный документ». В нем Титов подтверждал, что является организатором концерта и несет полную ответственность за организацию общественного порядка. Таким образом, заботу о здоровье и жизни зрителей он брал бы на себя.

«К сожалению, группа "Алиса" перешла в статус групп неугодных, ненужных. Нас лишают возможности играть и выступать для вас», — отметил он.

Кинчев же заявил, что по тем условиям, которые им выставляют власти, группа играть не собирается.

«По QR-кодам, по ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами, проводиться не будут», — заявил музыкант и добавил, что все происходящее похоже на «сегрегацию».