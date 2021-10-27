Наталия Орейро записала видео после получения гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро после получения гражданства России обратилась к россиянам. Латиноамериканская знаменитость опубликовала ролик на своей странице во «ВКонтакте», в котором она на русском языке поблагодарила Россию и ее граждан за оказанную ей честь.
«Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче», — сказала Орейро.
О получении российского паспорта звездой сериала «Дикий ангел» стало известно накануне. 25 октября президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Наталии Орейро и ее сына Мерлина. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.