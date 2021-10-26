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Таня Меженцева представит Россию на «Детском Евровидении – 2021»

Газета.Ru
47 минут назад

Таня Меженцева из Москвы с песней Mon ami во вторник выиграла российский национальный отбор международного конкурса «Детское Евровидение». Об этом сообщает ТАСС.

Таня Меженцева представит Россию на «Детском Евровидении – 2021»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение было принято по итогам голосования экспертного жюри и интерне-зрителей.

«Победителем национального отборочного конкурса «Детское Евровидение — 2021» становится Таня Меженцева», — объявили ведущие национального отбора, который организовала Академия Игоря Крутого.

Ранее Таня Меженцева стала победительницей Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна» в «Артеке».

До этого, в 2019 году, Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак представляли Россию на «Детском Евровидении».

Тогда во время объявления результатов состязаний достаточно быстро завязалась борьба за лидерство между Казахстаном и Польшей. После голосования профессионального жюри Ержан смог захватить лидерство, однако после подсчета голосов зрителей ситуация изменилась, и хозяйка конкурса смогла вырваться на первое место. Тройку сильнейших замкнула Испания, а Россия смогла занять лишь 13-е место.

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