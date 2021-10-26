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Буланова подает в суд на Дану Борисову за слив информации: «В 90-е кочевала по рукам. Недалекая баба!»

Popcake.tv
1 час назад

Череда судебных исков среди российских звезд пополнилась новым случаем. Певица Татьяна Буланова решила восстановить справедливость и наказать ведущую Дану Борисову за ее ироничные замечания, которые она отпустила из-за того, что две конфликтующие дамы не сошлись во мнениях.

Буланова подаcт в суд на Дану Борисову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Все случилось со слов Татьяны о жертвах насилия, которых артистка российской эстрады смело назвала дамами лёгкого поведения. Дану возмутила вопиющая наглость оппонентки, ведь, по ее словам, Буланова и сама достаточно много грешила в прошлом.

«Я считаю, если пристают, то пристают к симпатичным! А Татьяну я таковой не считаю, поэтому, может быть, она действительно избежала харассмента…» — начала атаку заведенная Дана.

Она отметила, что у нее есть знакомые из сферы шоу-бизнеса, которые прекрасно знают о былом скандальном интимном опыте Булановой, который ее совсем не красит: «В 90-е годы в пик своей карьеры Она там кочевала от одного к другому, можно сказать по рукам. Плюс она врет, не держит обещания и недалекая баба!»

Теперь поклонники Булановой не сомневаются, что Дана окончательно «договорилась» и у Татьяны есть повод немедленно обратиться за помощью в суд, чтобы справедливо наказать Борисову за оскорбления.

Шоу-бизнес,Татьяна Буланова,Дана Борисова,
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