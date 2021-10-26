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Расторгуев дал совет россиянам, как провести нерабочие дни

Елена Прошина
50 минут назад

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев посоветовал россиянам во время длинных выходных в ноябре заниматься спортом и читать книги, пишет NEWS.ru.

Расторгуев дал совет россиянам, как провести нерабочие дни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам певца, важно найти себе какое-нибудь занятие.

«Можно читать книжки, заниматься в домашних условиях спортом, делать зарядку», — посоветовал Расторгуев.

В России в связи с ростом заболеваемости коронавирусом введены дополнительные нерабочие дни. Установленные на федеральном уровне ноябрьские выходные продлятся с 30 октября по 7 ноября.

Регионы исходя из ситуации на своих территориях могут устанавливать дополнительные нерабочие дни.

Так, в Москве, Московской, Калининградской областях и Адыгее выходные начнутся 28 октября и продлятся до 7 ноября. В Курской, Самарской, Воронежской, Новгородской и Нижегородской областях, а также в Пермском крае нерабочие дни установлены с 25 октября по 7 ноября, в Северной Осетии и Чувашии (для ряда муниципалитетов) – с 26 октября по 7 ноября. В Саратовской области они начнутся 27 октября и закончатся 7 ноября, пишет РБК.

Шоу-бизнес,Николай Расторгуев,
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