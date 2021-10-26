Расторгуев дал совет россиянам, как провести нерабочие дни

Так, в Москве, Московской, Калининградской областях и Адыгее выходные начнутся 28 октября и продлятся до 7 ноября. В Курской, Самарской, Воронежской, Новгородской и Нижегородской областях, а также в Пермском крае нерабочие дни установлены с 25 октября по 7 ноября, в Северной Осетии и Чувашии (для ряда муниципалитетов) – с 26 октября по 7 ноября. В Саратовской области они начнутся 27 октября и закончатся 7 ноября, пишет РБК.