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«А король-то голый!»: Хомяков прокомментировал скандальное высказывание Самойлова

Елена Прошина
38 минут назад

Обозреватель «Первого русского Царьграда» Владимир Хомяков прокомментировал в программе телеканала «Не могу молчать» скандальное высказывание Вадима Самойлова.

«А король-то голый!»: Хомяков прокомментировал скандальное высказывание Самойлова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что он сказал коррелируется с известным высказыванием малыша: "А король-то голый!». Самойлов, по сути, сказал то, что у многих давно на уме. Мы понимаем, что у нас толерантность и такие не совсем адекватные организации, как Ельцин Центр, гей-клубы и тому подобное имеют место быть и пусть будут, но почему за государственный счет? И почему они занимаются тем, что подрывают устои государства?», — сказал Хомяков.

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По его словам, Ельцин Центр пропагандирует не просто память первого президента России Ельцина, но и те самые «святые» 90-е, которые нанесли больший ущерб экономике страны, чем Великая Отечественная война и привели к большим людским потерям, чем все вместе коммунистические репрессии с 1918 года и по конец СССР включительно.

«И это время позиционируется как некий образец, к которому мы должны стремиться. При этом президент и власть официально говорят, что необходимо скорее уйти от этого. Мы должны это воспринимать как эпидемию страшнее COVID-19 и вылечить то, что заложили тогда».

Также Хомяков прокомментировал слова Самойлова о нетрадиционных отношениях.

«Он говорил не "гомосексуалистов за решетку", а о том, что "извращенцы не должны пропагандировать свои взгляды, особенно среди молодежи, потому что они ведут к уничтожению популяции». Что он сказал не так? Однополые браки, нестандартные отношения ведут к вырождению нации. И это действительно так».

Ельцин Центр резко среагировал на манифест Самойлова из-за своих либеральных взглядов, считает Хомяков.

«У наших либералов очень своеобразный подход к правам человека, свободе слова и прочему. Их кредо заключается во фразе атамана Парамонова из известного фильма "День выборов": "Свобода есть только у одного слова, слово это — мое!».

Права есть только у них, свобода слова есть только для их слова и никакого другого. А под тем, что сказал Самойлов могут подписаться 95-97% населения России».

Шоу-бизнес,Владимир Хомяков,Вадим Самойлов,Ельцин-центр,
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