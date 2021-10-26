«А король-то голый!»: Хомяков прокомментировал скандальное высказывание Самойлова

«То, что он сказал коррелируется с известным высказыванием малыша: "А король-то голый!». Самойлов, по сути, сказал то, что у многих давно на уме. Мы понимаем, что у нас толерантность и такие не совсем адекватные организации, как Ельцин Центр, гей-клубы и тому подобное имеют место быть и пусть будут, но почему за государственный счет? И почему они занимаются тем, что подрывают устои государства?», — сказал Хомяков.