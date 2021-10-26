«А король-то голый!»: Хомяков прокомментировал скандальное высказывание Самойлова

Обозреватель «Первого русского Царьграда» Владимир Хомяков прокомментировал в программе телеканала «Не могу молчать» скандальное высказывание Вадима Самойлова.
«То, что он сказал коррелируется с известным высказыванием малыша: "А король-то голый!». Самойлов, по сути, сказал то, что у многих давно на уме. Мы понимаем, что у нас толерантность и такие не совсем адекватные организации, как Ельцин Центр, гей-клубы и тому подобное имеют место быть и пусть будут, но почему за государственный счет? И почему они занимаются тем, что подрывают устои государства?», — сказал Хомяков.
По его словам, Ельцин Центр пропагандирует не просто память первого президента России Ельцина, но и те самые «святые» 90-е, которые нанесли больший ущерб экономике страны, чем Великая Отечественная война и привели к большим людским потерям, чем все вместе коммунистические репрессии с 1918 года и по конец СССР включительно.
«И это время позиционируется как некий образец, к которому мы должны стремиться. При этом президент и власть официально говорят, что необходимо скорее уйти от этого. Мы должны это воспринимать как эпидемию страшнее COVID-19 и вылечить то, что заложили тогда».
Также Хомяков прокомментировал слова Самойлова о нетрадиционных отношениях.
«Он говорил не "гомосексуалистов за решетку", а о том, что "извращенцы не должны пропагандировать свои взгляды, особенно среди молодежи, потому что они ведут к уничтожению популяции». Что он сказал не так? Однополые браки, нестандартные отношения ведут к вырождению нации. И это действительно так».
Ельцин Центр резко среагировал на манифест Самойлова из-за своих либеральных взглядов, считает Хомяков.
«У наших либералов очень своеобразный подход к правам человека, свободе слова и прочему. Их кредо заключается во фразе атамана Парамонова из известного фильма "День выборов": "Свобода есть только у одного слова, слово это — мое!».
Права есть только у них, свобода слова есть только для их слова и никакого другого. А под тем, что сказал Самойлов могут подписаться 95-97% населения России».