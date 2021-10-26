Бастрыкин поручил проверить слова Моргенштерна о Дне Победы

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание рэпера Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы, пишет СКР.

Как уточнили в ведомстве в СК обратились представители ветеранской организации.

"Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнули в СКР.

Там добавили, что в рамках организованной проверки установят, были ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства.

Ранее Моргенштерн заявил в эфире шоу «Осторожно: Собчак», что не понимает, зачем в России каждый год отмечают День Победы.

После многочисленной критики рэпер извинился за свои слова, заявив, что они были вырваны из контекста.