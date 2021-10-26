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Бастрыкин поручил проверить слова Моргенштерна о Дне Победы

Елена Прошина
1 час назад

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание рэпера Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы, пишет СКР.

Как уточнили в ведомстве в СК обратились представители ветеранской организации.

"Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнули в СКР.

Там добавили, что в рамках организованной проверки установят, были ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства.

Ранее Моргенштерн заявил в эфире шоу «Осторожно: Собчак», что не понимает, зачем в России каждый год отмечают День Победы.

Моргенштерн извинился за свои слова о Дне Победы с ошибками

После многочисленной критики рэпер извинился за свои слова, заявив, что они были вырваны из контекста.

Председатель общественной комиссии по патриотическому воспитанию Российского союза ветеранов Эдуард Гончаров сказал, что заявление Моргенштерна о праздновании Дня Победы звучит абсурдно, кощунственно и нелепо. По его словам, такое заявление может исходить только от человека зловредного или безграмотного, совершенно не знающего историю, пишет News.ru.

Шоу-бизнес,Видео,Александр Бастрыкин,СКР,
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