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Барецкий врезался в такси с ребенком

Вероника Полынина
18 минут назад

Музыкант и шоумен Стас Барецкий стал виновником ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителя артиста Вадима Горжанкина.

Барецкий врезался в такси с ребенком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Барецкий ехал за рулем автомобиля BMW и на съезде с МКАД врезался в такси, в котором находился водитель и два пассажира – мужчина и ребенок дошкольного возраста. Мальчик ударился головой, ему потребовалась госпитализация.

Сам Стас Барецкий также пострадал в ДТП – он получил сотрясение мозга.

Шоумен уже признал себя виновником ДТП и выразил готовность оплатить лечение пострадавшего ребенка.

Барецкий пообещал помочь Орейро с переездом в Россию

9 октября в Сочи произошла авария с участием автомобиля Mercedes, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, водитель и другая пассажирка были госпитализированы. Собчак уехала с места аварии в аэропорт, не дожидаясь прибытия полиции.

Шоу-бизнес,Стас Барецкий,Ксения Собчак,
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