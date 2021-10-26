Барецкий врезался в такси с ребенком

Музыкант и шоумен Стас Барецкий стал виновником ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителя артиста Вадима Горжанкина.

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Барецкий ехал за рулем автомобиля BMW и на съезде с МКАД врезался в такси, в котором находился водитель и два пассажира – мужчина и ребенок дошкольного возраста. Мальчик ударился головой, ему потребовалась госпитализация.

Сам Стас Барецкий также пострадал в ДТП – он получил сотрясение мозга.

Шоумен уже признал себя виновником ДТП и выразил готовность оплатить лечение пострадавшего ребенка.