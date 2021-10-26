Барецкий врезался в такси с ребенком

Музыкант и шоумен Стас Барецкий стал виновником ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителя артиста Вадима Горжанкина.
Барецкий ехал за рулем автомобиля BMW и на съезде с МКАД врезался в такси, в котором находился водитель и два пассажира – мужчина и ребенок дошкольного возраста. Мальчик ударился головой, ему потребовалась госпитализация.
Сам Стас Барецкий также пострадал в ДТП – он получил сотрясение мозга.
Шоумен уже признал себя виновником ДТП и выразил готовность оплатить лечение пострадавшего ребенка.
9 октября в Сочи произошла авария с участием автомобиля Mercedes, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, водитель и другая пассажирка были госпитализированы. Собчак уехала с места аварии в аэропорт, не дожидаясь прибытия полиции.