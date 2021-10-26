Фактически ограбили: Канделаки о решении по "скифскому золоту"

Заместитель генерального директора "Газпром медиа" Тина Канделаки считает, что крымские музеи, чьи коллекции "скифского золота" суд в Нидерландах постановил передать Украине, были фактически ограбены. Телеведущая уверена, что это решение будет обжаловано, написала она в своем Телеграм-канале.

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"Могли ли крымские музеи, передавшие свои коллекции «скифского золота» для выставки в Амстердаме в 2014 году, представить, что их, фактически, ограбят?", - написала Канделаки.

Она напомнила, что апелляционный суд в Амстердаме постановил передать музейные артефакты Киеву, так как они «являются частью украинского наследия». При этом все артефакты, включая золото скифов, были найдены на территории Крыма и всегда экспонировались именно в музеях на полуострове.

"Не сомневаюсь, что решение будет обжаловано в Верховный суд Нидерландов. Обязательство вернуть позаимствованные предметы назад в место их хранения надо уважать", - добавила телеведущая.

Коллекция артефактов из музеев Крыма в начале 2014 года была вывезена на выставку в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией в Нидерландах решили не возвращать экспонаты музеям полуострова и не отдавать их Украине до решения суда или соглашения сторон.

В 2016 году суд в Нидерландах решил передать артефакты Украине. Это решение было обжаловано. 26 октября 2021 года апелляционный суд в Нидерландах принял решение передать коллекцию скифского золота из крымских музеев на хранение Украине "до стабилизации ситуации в Крыму", пишет РИА Новости.