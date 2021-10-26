Лолита призналась в подражании украинской певице

«Сейчас буду подражать моей подруге Свете Лободе. Как она ноги выставляет. Почему у меня только иксом получается?», — говорит Милявская.

В комментариях подписчики похвалили певицу и заявили, что ноги у неё выглядят «на 20 лет». «Обожаю Лолиту», «Шикарная», «О мой бог! Что за красота нереальная?», — писали они.

Напомним, что ранее Лолита Милявская ответила на обвинения в том, что она является плохой матерью. Пока знаменитость находится в России, дочка проживает вместе с бабушкой в Киеве. Хоть Лолита и редко видится со своей наследницей, она полностью обеспечивает девушку и делает все для её будущего. Последний раз увидеться им удалось в Болгарии — въезд на Украину для Милявской запрещен из-за выступлений в Крыму.