Фото Светличной после пропажи опубликовали в Сети

Актриса сразу после своего обнаружения приняла участие в одном из телешоу. Интернет-пользователи начали сомневаться по поводу ее пропажи.

Фото: Instagram Instagram

После пропажи 81-летняя актриса Светлана Светличная приняла участие в съемках одного из ток-шоу. Об этом, в частности, сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Instagram. Теперь пользователи Сети гадают, на самом ли деле пропадала артистка.

«Нашлась!», - подписал Малахов под фотографией со Светличной в студии.