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Фото Светличной после пропажи опубликовали в Сети

ТК «Звезда»
1 час назад

Актриса сразу после своего обнаружения приняла участие в одном из телешоу. Интернет-пользователи начали сомневаться по поводу ее пропажи.

Фото Светличной после пропажи опубликовали в Сети
Фото: InstagramInstagram

После пропажи 81-летняя актриса Светлана Светличная приняла участие в съемках одного из ток-шоу. Об этом, в частности, сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Instagram. Теперь пользователи Сети гадают, на самом ли деле пропадала артистка.

«Нашлась!», - подписал Малахов под фотографией со Светличной в студии.

Ранее обнаружение Светланы Светличной подтвердили в столичном МВД. До этого, по словам сына артистки, Светличной не было дома с 21 октября. Он также рассказал, что мать оставила документы и деньги.

Шоу-бизнес,Светлана Светличная,Андрей Малахов,МВД,
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