Барецкий пообещал помочь Орейро с переездом в Россию

«Я помогал ей, чтобы она стала гражданкой России. Я её давно знаю, ещё с девяностых годов. Сейчас мы будем записывать с ней русскоязычный альбом, хотя русский ей пока тяжело даётся, но идея ей очень понравилась. Альбом будет называться "Я — русская". Будет очень хорошая музыка, задействован один композитор с Донбасса», — заявил Барецкий.