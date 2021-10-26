Барецкий пообещал помочь Орейро с переездом в Россию

Стас Барецкий заявил о планах записать музыкальный альбом с певицей Наталией Орейро на русском языке. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» шоумен рассказал, что планирует помочь артистке с переездом.
«Я помогал ей, чтобы она стала гражданкой России. Я её давно знаю, ещё с девяностых годов. Сейчас мы будем записывать с ней русскоязычный альбом, хотя русский ей пока тяжело даётся, но идея ей очень понравилась. Альбом будет называться "Я — русская". Будет очень хорошая музыка, задействован один композитор с Донбасса», — заявил Барецкий.
Шоумен отметил, что в России Орейро очень популярна у женщин и является «вторым Стасом Михайловым, только в юбке». Спонсором альбома выступит «Союз профессиональных ритуальных агентов», президентом которого является Барецкий. Кроме того, союз «могильщиков» поможет ей жильем и в материальном плане.
«Мы познакомились еще на пьянках группы "Ленинград". Весёлая такая девушка. Любит выпить, поэтому быстро нашли общий язык, даже без переводчика. Я больше скажу, у нас с ней был лёгкий такой роман. С Наталией мы будем сотрудничать, не исключено, что у нас с ней что-нибудь получится на личном фронте. Я холостой человек, имею право», — добавил Барецкий.
Напомним, что 25 октября президент Владимир Путин подписал указ, по которому аргентинская актриса и певица Наталья Орейро стала гражданкой России. Вместе с ней документы получит и сын исполнительницы — Мольо Орейро Мерлин Атауальпа.