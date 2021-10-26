Водонаева купила элитную квартиру для своего кота

«Дом был построен почти 100 лет назад. Обычно цены в этом месте гораздо выше, но жилье кота Водонаевой нуждается в капитальном ремонте», — уточнили в Super.ru.

Ранее телеведущая рассказывала на своей странице в Instagram, что планирует выбрать квартиру для своего любимца-кота в Хамовниках, так как в будущем планирует переехать в этот район сама. Там же находится ее собственный салон красоты.