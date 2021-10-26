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Шукшина заявила о краже полмиллиона рублей

Анна Безрукова
1 час назад

Мария Шукшина заявила о краже 500 тыс. рублей, соответствующее заявление артистка написала в полиции. Об этом сообщает «Первый канал».

Шукшина заявила о краже крупной суммы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе Мария указала на давнюю приятельницу своей матери — Татьяну Парамонову, которая дружит с Лидией Федосеевой-Шукшиной больше 20 лет.

«Уголовное дело к настоящему времени не возбудили, исследуются факты. Я установила камеры в квартире мамы, когда исчезли 2400 евро после посещения Татьяны. Мама не умеет пользоваться смартфоном и приложением: перевести средства она не смогла бы», — заявила Мария в эфире телепрограммы «Пусть говорят».

Татьяна Парамонова, которая также была на этой программе, отказалась от дачи комментариев по этому вопросу. Женщина только отметила, что уже все объяснила следователю.

В ближайшее время Мария Шукшина и Татьяна Парамонова встретятся на очной ставке.

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Ранее kp.ru сообщало, что основателя продюсерского центра «Газгольдер» Евгения Антимония ограбил домработник.

Мужчина был вынужден обратиться в отделение полиции, когда из его дома в элитном коттеджном поселке исчезли деньги. Полицейские установили, что кража была совершена 33-летним работником, который уже долгое время помогает семье Евгения по хозяйству.

«Получено заявление о краже путем свободного доступа 100 тыс. руб. из помещения гостевого дома, находящегося в деревне Усово Барвихинского сельского поселения», — уточнил источник в правоохранительных структурах.

Шоу-бизнес,Татьяна Парамонова,Мария Шукшина,Комсомольская правда,
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