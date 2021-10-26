На обложке российского Vogue впервые появилась плюс сайз модель

Российский Vogue впервые опубликовал снимок плюс сайз модели на обложке. Фотографию 27-летней голландской модели Джилл Кортлев, которая озаглавила ноябрьский выпуск журнала, опубликовали в Instagram издания.

Фото: Reuters Reuters

Модель снялась полуобнаженной. Она стоит боком к камере, демонстрируя складки на талии и растяжки на бедрах. Часть тела Джилл прикрыла черным меховым пальто.

Как рассказали в Vogue, Кортлев не всегда была плюс сайз и долгое время пыталась вписаться в каноничные модельные параметры. Однако как только Джилл отказалась изнурять себя диетами, «мир моды встретил ее с распростертыми объятиями».

У пользователей Instagram фотография вызвала бурное обсуждение. Часть подписчиков аккаунта осудила выбор фотографии, назвав такой выбор навязыванием стандартов, а саму модель — «посредственной», каких «в России миллион».

«С таким подходом можно каждую назвать моделью. Что в ней особенного, не понятно. В каком месте она модель, тоже не ясно», — написала подписчица.