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На обложке российского Vogue впервые появилась плюс сайз модель

Елена Прошина
1 час назад

Российский Vogue впервые опубликовал снимок плюс сайз модели на обложке. Фотографию 27-летней голландской модели Джилл Кортлев, которая озаглавила ноябрьский выпуск журнала, опубликовали в Instagram издания.

На обложке российского Vogue впервые появилась плюс сайз модель
Фото: ReutersReuters

Модель снялась полуобнаженной. Она стоит боком к камере, демонстрируя складки на талии и растяжки на бедрах. Часть тела Джилл прикрыла черным меховым пальто.

Как рассказали в Vogue, Кортлев не всегда была плюс сайз и долгое время пыталась вписаться в каноничные модельные параметры. Однако как только Джилл отказалась изнурять себя диетами, «мир моды встретил ее с распростертыми объятиями».

У пользователей Instagram фотография вызвала бурное обсуждение. Часть подписчиков аккаунта осудила выбор фотографии, назвав такой выбор навязыванием стандартов, а саму модель — «посредственной», каких «в России миллион».

«С таким подходом можно каждую назвать моделью. Что в ней особенного, не понятно. В каком месте она модель, тоже не ясно», — написала подписчица.

Другая часть подписчиков наоборот, поддержала решение редакции и заявила, что «такой Vogue приятно читать».

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