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Переболевшая COVID-19 Гузеева обратилась к "людоедам"

Газета.Ru
26 минут назад

Телеведущая Лариса Гузеева, на днях выписавшаяся из больницы, критически отозвалась о тех, кто считает, что звезды не болеют коронавирусом, а в больницы ложатся "для вида" — ради агитации к вакцинации. Хейтеров она назвала "людоедами" в своем аккаунте в Instagram.

Переболевшая COVID-19 Гузеева обратилась к "людоедам"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Особая ненависть и злоба к людям публичным, в частности к моим коллегам Наде Бабкиной, Александру Васильеву ну и как без меня… Людоеды, остановитесь, мы не делаем за счет Государства пластические операции, притворяясь больными, мы не получаем денег за то, что лежим в больнице и я не собираюсь никого агитировать прививаться. Это не моя миссия", — написала она.

Гузеева отметила, что у "нормального человека" не может быть столько злобы и ненависти к переболевшим ковидом.

"Очень меня человекообразные разозлили. И да, когда вам прилетает страшная обратка, не задавайте себе вопрос: за что? Вот за это все. Людоеды", — резюмировала телеведущая.

Ранее сообщилось, что телеведущая лечилась от коронавируса три недели в больнице N40 в Коммунарке, где из-за ухудшения состояния ей назначали терапию для предотвращения "цитокинового шторма".

Шоу-бизнес,Александр Васильев,Лариса Гузеева,
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