Переболевшая COVID-19 Гузеева обратилась к "людоедам"

"Особая ненависть и злоба к людям публичным, в частности к моим коллегам Наде Бабкиной, Александру Васильеву ну и как без меня… Людоеды, остановитесь, мы не делаем за счет Государства пластические операции, притворяясь больными, мы не получаем денег за то, что лежим в больнице и я не собираюсь никого агитировать прививаться. Это не моя миссия", — написала она.