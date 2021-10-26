Врачи сообщили о крайне тяжелом состоянии Гаркалина

Врачи оценивают состояние народного артиста Валерия Гаркалина как крайне тяжелое. Как сообщает Telegram-канал «112», медики пока не дают никаких прогнозов касательно течения болезни у 67-летнего актера.

Напомним, что Гаркалина доставили с коронавирусом в московскую больницу № 40 в Коммунарке 2 октября. Инфекция развивается на фоне хронического заболевания — атеросклероза сосудов. В прошлом актер перенес два инфаркта, а также операцию по шунтированию сердца.

Ранее сообщалось, что состояние артиста ухудшилось — у него почти полностью поражены легкие. Актер находится в реанимации и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который насыщает кровь кислородом.

Известно, что сатурация у Гаркалина снизилась до 40%. Кроме того, в организме растет количество маркеров воспаления, что говорит о повышенном риске развития тромбозов.