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Врачи сообщили о крайне тяжелом состоянии Гаркалина

Рамблер
1 час назад

Врачи оценивают состояние народного артиста Валерия Гаркалина как крайне тяжелое. Как сообщает Telegram-канал «112», медики пока не дают никаких прогнозов касательно течения болезни у 67-летнего актера.

Напомним, что Гаркалина доставили с коронавирусом в московскую больницу № 40 в Коммунарке 2 октября. Инфекция развивается на фоне хронического заболевания — атеросклероза сосудов. В прошлом актер перенес два инфаркта, а также операцию по шунтированию сердца.

Ранее сообщалось, что состояние артиста ухудшилось — у него почти полностью поражены легкие. Актер находится в реанимации и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который насыщает кровь кислородом.

Агент Гаркалина рассказала о его состоянии

Известно, что сатурация у Гаркалина снизилась до 40%. Кроме того, в организме растет количество маркеров воспаления, что говорит о повышенном риске развития тромбозов.

Валерий Гаркалин наиболее известен благодаря ролям в фильмах «Ширли-Мырли» и «Детки напрокат», а также в сериалах «Дом кувырком» и «Моя прекрасная няня». Актер является преподавателем кафедры эстрадного искусства ГИТИС и выступает худруком мастерской.
Валерий Гаркалин,
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