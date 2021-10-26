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Россияне назвали лучших певцов 2021 года

ТАСС
1 час назад

Россияне назвали Олега Газманова и Полину Гагарину лучшими исполнителями 2021 года. Об этом говорится в материалах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в партнерстве с премией "Марка №1 в России".

Россияне назвали лучших певцов 2021 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Россияне рассказали, кого они считают лучшим певцом российской эстрады 2021 года (топ-6): на первом месте - Олег Газманов (19%), на втором - Баста (10%), третье место делят Григорий Лепс и Сергей Лазарев (по 9%), за ними следуют Леонид Агутин и Валерий Меладзе (по 8%)", - говорится в исследовании ВЦИОМ.

Лучшими исполнительницами, по мнению россиян, стали Полина Гагарина (17%) и Пелагея (13%). По 7% опрошенных назвали лучшей певицей года Елену Ваенгу, Зиверт, Софию Ротару и Валерию.

Отмечается, что вкусы россиян существенно различаются в зависимости от возраста и места проживания.

"Гагарина пользуется наибольшей популярностью у молодежи (26-34%) и среди жителей городов-миллионников (19%), Пелагея - среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (19%) и у старшего поколения (17%), а Зиверт - среди молодежи (11-15%) и жителей городов от 500 до 950 тыс. жителей (13%)", - уточняется в сообщении.

Газманов популярен у граждан в возрасте 60+ (30%), в частности, среди жителей сел (24%) и городов с населением до 100 тыс. (22%), Баста - среди 25-34-летних (19%) и мужчин (13%), а Лазарев - среди женщин, 18-24-летних и в городах с населением до 100 тыс. (по 13%). Агутин лидирует в ответах жителей Москвы и Санкт-Петербурга (12%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в партнерстве с премией "Марка №1 в России" 18 октября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Валерий Меладзе,София Ротару,Сергей Лазарев,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Леонид Агутин,ВЦИОМ,
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