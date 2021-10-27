Сын Светличной отрекся от актрисы после ее пропажи

Сын Светланы Светличной Алексей Ивашов отрекся от матери. Об этом он рассказал телеканалу «360».

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«Она неделю шаталась, где — неизвестно, с кем — неизвестно. У меня вчера день рождения был, она мне даже не позвонила», — пожаловался он.

Ивашов отметил, что накануне он весь день провел в полиции, и после того, как 81-летняя актриса нашлась на съемках ток-шоу, у него больше нет никаких отношений с матерью.

«Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее "закидоны"», — сказал мужчина.

26 октября стало известно, что Светличная нашлась спустя пару дней после исчезновения, ее живой и здоровой обнаружили на съемках ток-шоу. О пропаже знаменитой советской и российской актрисы сообщалось накануне, в правоохранительные органы обратился родственник знаменитости, который сообщил, что звезда «Бриллиантовой руки» пропала и не выходит на связь несколько дней.