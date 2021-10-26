«Живет как все»: помощница Пьехи рассказала о буднях певицы

Помощница певицы Эдиты Пьехи Нина Чувашова рассказала, как та проводит время. Она живёт в доме в Ленинградской области, никуда не выезжает и никого не приглашает из-за пандемии коронавируса, сообщает «Москва 24».
Живёт как все, переживает за страну, за коронавирус, смотрит телевизор, выходит на воздух, когда погода хорошая. Нормально всё, нормально. Согласно возрасту, погоде и обстановке, всё хорошо, — сказала Чувашова.
Она добавила, что возвращение певицы на сцену невозможно и его даже не обсуждают из-за опасности коронавируса. Дома Пьеха не поёт, но часто пересматривает свои выступления.
Многое сейчас выкладывают в интернете, поэтому мы включаем, она с удовольствием смотрит старые записи и говорит: «О, хорошо пела», — сообщила Чувашова.
Ранее внук певицы Стас Пьеха рассказал, как кремлёвский врач спасал его от героина. Он с помощью гипноза пытался избавить певца от зависимости, но ничего не получилось. Справиться с ней помог знакомый семьи, который сам в прошлом был наркоманом.