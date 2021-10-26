Актриса Светлана Светличная, которая на днях пропала в Москве, незадолго до своего исчезновения заявила об издевательствах и просила помощи у Гильдии актеров. Об этом Kp.ru рассказала председатель объединения Валерия Гущина.

«Открылась дверь – зашла Светочка, без звонка, - рассказала изданию Валерия Гущина. - "Вот вы тут сидите, а надо мной снова издеваются", - сказала нам Светличная. - "Предоставьте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили».

Но после того, как Светличная посетила Гильдию киноактеров 20 октября, к ней приехали члены съемочной группы телеканала «Россия». Артистка отправилась на улицу, чтобы их встретить. Она не знала, как открыть шлагбаум. Телевизионщики ее поснимали и уехали. Далее след Светличной обрывается. Куда она пропала потом, никому не известно, сказала председатель гильдии.

Кроме этого, Kp.ru уточнило, что 81-летняя Светлана Светличная перебралась в новую квартиру в Лосином Острове 7 октября, чтобы быть поближе к семье своего сына. Семейные неурядицы остались в прошлом. Родные уговорили актрису переехать из Ясенева - так было удобнее заботиться о ней. При этом прежняя квартира артистки была продана и куплено новое жилье.