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«Надо мной издеваются»: Светличная попросила помощи перед исчезновением

Рамблер
7 минут назад

Актриса Светлана Светличная, которая на днях пропала в Москве, незадолго до своего исчезновения заявила об издевательствах и просила помощи у Гильдии актеров. Об этом Kp.ru рассказала председатель объединения Валерия Гущина.

«Открылась дверь – зашла Светочка, без звонка, - рассказала изданию Валерия Гущина. - "Вот вы тут сидите, а надо мной снова издеваются", - сказала нам Светличная. - "Предоставьте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили».

Но после того, как Светличная посетила Гильдию киноактеров 20 октября, к ней приехали члены съемочной группы телеканала «Россия». Артистка отправилась на улицу, чтобы их встретить. Она не знала, как открыть шлагбаум. Телевизионщики ее поснимали и уехали. Далее след Светличной обрывается. Куда она пропала потом, никому не известно, сказала председатель гильдии.

Москвичка рассказала о просящей милостыню Светличной

Кроме этого, Kp.ru уточнило, что 81-летняя Светлана Светличная перебралась в новую квартиру в Лосином Острове 7 октября, чтобы быть поближе к семье своего сына. Семейные неурядицы остались в прошлом. Родные уговорили актрису переехать из Ясенева - так было удобнее заботиться о ней. При этом прежняя квартира артистки была продана и куплено новое жилье.

Ранее сегодня сообщалось, что москвичка обратилась в полицию с заявлением, что видела рядом со станцией метро «Тургеневская» женщину, имеющую сходство с исчезнувшей актрисой Светланой Светличной. Также она добавила, что «возможная» Светличная просила подаяние на протяжении полутора часов,после чего отправилась на станцию «Сретенский бульвар», передавал телеграм-канал SHOT.
Шоу-бизнес,Видео,Светлана Светличная,Комсомольская правда,
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