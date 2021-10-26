Названа возможная причина пропажи Светличной

Актриса Светлана Светличная никуда не исчезала. Слухи об исчезновении артистки, которые накануне распространили многие СМИ, опроверг ее менеджер Сергей Рублев в беседе с РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Она не пропадала. Человек немолодой, может заболеть, что угодно еще произойти. Если она не снимается в программах, это не значит, что она пропала», — отметил Рублев.

Кроме этого, он подчеркнул, что родственники актрисы регулярно выходит с ним на связь. По словам менеджера, родные навещают Светличную, но сама она не всегда может поддерживать контакт.

«Она может куда-то убрать телефон, не заметить, что ей звонят: случается все. Она живет в собственном мироощущении, как это бывает у немолодых», — объяснил Рублев.

Кроме этого, он добавил, что мозговая деятельность в таком возрасте восстанавливается сложно.

«Я бы сейчас не переживал», — отметил менеджер Светличной.

Еще менеджер опроверг информацию о том, что актриса якобы переехала. По его словам, Светличная, как и ранее, проживает в своей квартире.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что актриса Светлана Светличная якобы пропала. Предполагалось, что она ушла из дома 20 октября, после чего о ней ничего не было никаких данных. По сведениям разных изданий, сын актрисы сообщил о ее пропаже в органы полиции, но в дальнейшем он заявил, что не делал этого.