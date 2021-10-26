Бывший любовник Бузовой рассказал о ее беременности

Нестандартное интервью дал эпатажный селебрити Стас Барецкий, который заявил, что состоял в романтических отношениях с Ольгой Бузовой во время ее отношений с Давидом Манукяном и даже имел с ней интимную связь.
Кроме того, экс-участник группы «Ленинград» заявил, что популярная певица была в положении и уже готовилась стать матерью, но из-за того, что у нее был еще один «официальный» мужчина, ей пришлось отказаться от мечты и избавиться от ребенка:
«Проблема в том что Ольга все песни посвящает нашему погибшему ребенку! Живя с Давой ,она сделала аборт, но ребенок был от меня! Поэтому мы оба пережили чудовищный стресс!»
Стас предлагает поклонникам инстадивы прислушаться повнимательнее и тогда каждый сможет заметить тайный посыл в словах певицы «Водицы».
«В каждой песне есть зашифрованный смысл этой утраты! Она встречалась с Давой и очень хотела детей, но Дава был против, и в итоге она залетела от меня на каком-то корпоративе пьяная, и когда Дава узнал, то он ее бросил», — с ухмылкой замечает Барецкий.