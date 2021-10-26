Бывший любовник Бузовой рассказал о ее беременности

«В каждой песне есть зашифрованный смысл этой утраты! Она встречалась с Давой и очень хотела детей, но Дава был против, и в итоге она залетела от меня на каком-то корпоративе пьяная, и когда Дава узнал, то он ее бросил», — с ухмылкой замечает Барецкий.