В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+16° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.24
Войти в почту

«Жаловалась на боли в голове»: Лужина рассказала о состоянии Светличной

Вечерняя Москва
16 минут назад

Актриса Лариса Лужина рассказала, как ее подруга Светлана Светличная чувствовала себя до появления слухов о ее пропаже.

«Жаловалась на боли в голове»: Лужина о состоянии Светличной
Фото: ТАССТАСС

— Последний раз разговаривала со Светой три месяца назад. Она жаловалась на боли в голове и рассказывала, что во время съемок телевизионного интервью на нее что-то упало из техники, она пострадала. Пришлось обращаться в больницу, — приводит слова Лужиной Пятый канал.

По ее словам, эту историю со съемок Светличная рассказывала подруге чуть ли не в каждый их разговор, и она уже не знала, что ей отвечать. Лужина отметила, что у звезды «Бриллиантовой руки» наблюдались проблемы с памятью.

О том, что Светличная получила травму во время съемок, она рассказывала еще летом прошлого года. По ее словам, во время съемок во дворе дома на нее упала установка, на которой держится софит. В результате у актрисы были травмированы голова и колено.

Ранее сообщалось, что Светличная якобы исчезла. По предварительным данным, она ушла из дома 20 октября. О пропаже актрисы сообщил в полицию ее сын, который заявил, что ничего не знает о местонахождении матери.

Позже эту информацию опроверг друг актрисы актер Иван Николаев. По его словам, актриса переехала поближе к родственникам и не хочет общаться с прессой.

Менеджер Светличной Сергей Рублев не подтвердил информацию о ее переезде. Он рассказал, что актриса продолжает жить в своей квартире, а родственники ее навещают. Рублев отметил, что Светличная «живет в своем мироощущении, как это бывает у пожилых».

СПРАВКА «ВМ»

Светлана Светличная получила всенародную любовь и популярность после роли Анны Сергеевны в комедии «Бриллиантовая рука». Также она снималась в таких культовых картинах, как «Семнадцать мгновений весны», «Застава Ильича», «Новые приключения неуловимых» и «Место встречи изменить нельзя».

Шоу-бизнес,Иван Николаев,Светлана Светличная,Лариса Лужина,Сергей Рублев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители