Слава КПСС выпустил альбом в поддержку Хованского

Пластинка была выпущена 21 октября и доступна на всех популярных стриминговых сервисах. Новый альбом вышел в рамках проекта Славы КПСС Воровская Лапа. Восемь из девяти треков пластинки записаны при участии разных альтер эго рэпера, в том числе Бутер Бродского, Валентина Дядьки, Гнойного. По словам Славы КПСС, все средства с прослушиваний пластинки он направит на «адвокатов Юрию». Напомним, Юрия Хованского задержали в июне.