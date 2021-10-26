Мартиросян отреагировал на поцелуй мужчин-юмористов

Артисты в рамках выступления кружились в романтическом танце, нежно смотрели друг на друга, после чего поцеловались. Оказались поражены не только зрители, но и судьи, среди которых Мартиросян и его коллега Гарик Харламов.

«Как только они... это самое, я такой: «Нет!». Не ожидал! Харламов тоже... Я человек консервативный, для меня это перегиб», — заявил шоумен.

Однако юморист подчеркнул, что сейчас происходит расширение границ юмора, а его личное отношение к таким новаторствам — другой вопрос. К тому же ребятам удалось достигнуть эффекта, которого они и добивались.