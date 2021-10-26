Пропавшую Светличную ищет полиция

Российская актриса Светлана Светличная пропала в Москве. Ее сын обратился в полицию. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин велел руководителю столичного главного следственного управления ведомства доложить об обстоятельствах исчезновения актрисы. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как говорится в сообщении пресс-службы СК России, Светличная много раз участвовала в торжественных мероприятиях с кадетами и молодыми следователями. Она не единожды показывала отзывчивость и неравнодушие в вопросах воспитания молодого поколения. Поэтому ведомство, как подчеркнули в пресс-службе СК, не может остаться в стороне от произошедшего.

Сын пропавшей актрисы рассказал, что Светличная перестала выходить на связь 21 октября. До этого она всегда предупреждала родных, если покидала дом. Полицейские проверяют обстоятельства случившегося.

Согласно информации одного из собеседников РИА Новости, Светличная не пропала, а просто переехала к родственникам. Он добавил, что она не хочет разговаривать о произошедшем.

Также выяснилось, что незадолго до пропажи актриса посетила студию имени Максима Горького в Москве. Там у нее случился небольшой приступ головной боли.

Ранее стало известно о госпитализации Светланы Светличной. Она сообщила, что была вынуждена обратиться к врачу из-за травмы головы, которую получила несколько лет назад.