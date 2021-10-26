"Шутка зашла не всем": Ветлицкая опубликовала неоднозначный пост о невакцинированных

Наталья Ветлицкая разместила на своей странице в Instagram пост, рассказывающий о росте цен на сперму и грудное молоко невакцинированных. Шутку поняли не все подписчики певицы и актрисы.
Первоисточником информации является сайт The Sodom Sun.
Публикации о росте цен на сперму и грудное молоко невакцинированных на портале датированы 14 сентября 2021 года. И вскоре статьи начали гулять по всему интернету. Авторы публикаций, ссылаясь на «экспертов» из местного банка спермы GoodSeed 4U Сэма Янквелла и питомника GoodMilk Натали де Ла Фонтен, утверждают, что грудное молоко и сперма невакцинированных взлетели в цене. Первое на 21000%, второе — на 11000%. Также, по словам авторов статей, грудное молоко и сперма невакцинированных стали своего рода «белым золотом» на рынке, которое даже покруче Bitcoin будут.
Понимая абсурдность данной информации, Наталья Ветлицкая решила поделиться ей со своими подписчиками, чтобы вместе посмеяться над ней. Большинство шутку оценили, но нашлись и те, кто воспринял пост всерьез.