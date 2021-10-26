"Шутка зашла не всем": Ветлицкая опубликовала неоднозначный пост о невакцинированных

Наталья Ветлицкая разместила на своей странице в Instagram пост, рассказывающий о росте цен на сперму и грудное молоко невакцинированных. Шутку поняли не все подписчики певицы и актрисы.

Публикации о росте цен на сперму и грудное молоко невакцинированных на портале датированы 14 сентября 2021 года. И вскоре статьи начали гулять по всему интернету. Авторы публикаций, ссылаясь на «экспертов» из местного банка спермы GoodSeed 4U Сэма Янквелла и питомника GoodMilk Натали де Ла Фонтен, утверждают, что грудное молоко и сперма невакцинированных взлетели в цене. Первое на 21000%, второе — на 11000%. Также, по словам авторов статей, грудное молоко и сперма невакцинированных стали своего рода «белым золотом» на рынке, которое даже покруче Bitcoin будут.