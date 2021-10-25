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Моргенштерн рассказал, сколько стоила его свадьба

Елена Прошина
26 минут назад

Рэпер Алишер Моргенштерн в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал, сколько стоила свадьба с его избранницей Диларой Зиннатуллиной.

Моргенштерн рассказал, сколько стоила его свадьба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За двадцатку перевалило. <…> Баржа вышла, на самом деле, не очень дорогой, вообще недорогой. По-моему, около мульта. Одни декорации что-то миллионов восемь вышли. Свадьба – это все-таки перформанс, и нужно соответствовать, поэтому не поскупился», - сказал Моргенштерн.

Он подчеркнул, что свадьба, бывает раз в жизни, поэтому «чего уж».

Свадьба 23-летнего рэпера Моргенштерна и 21-летней студентки Дилары Зинатуллиной состоялась 31 августа. Торжество было стилизовано по 1990-е. Моргенштерн приехал за Диларой на Daewoo Nexia своего деда. Это была первая машина, на которой он учился ездить.

Также на этой машине он приехал на первое свидание с будущей невестой. Действие началось в подъезде дома, украшенного плакатами, сердечками и воздушными шарами. Моргенштерн в сером костюме с букетом из леденцов расплатился за невесту монетами, затем принял участие в конкурсах.

Для торжества рэпер арендовал теплоход «Рио-1», который курсировал по Москва-реке. На палубе собралось немало знаменитостей, а ведущей стала Ксения Собчак.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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