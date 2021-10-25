«Ветераны России» пожалуются на Моргенштерна в СК

Движение «Ветераны России» пожалуется в Следственный комитет (СК) и Генеральную прокуратуру из-за слов рэпера Моргенштерна, заявившего о бессмысленности празднования Дня Победы. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъем».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Председатель движения Ильдар Резяпов отметил, что направит обращения в правоохранительные органы, так как «здесь речь может идти об оскорблении исторической памяти, наследия». По мнению Резяпова, музыкант «не дружит со своей головой, не помнит, благодаря кому и чему он живет на этой земле».

Он сказал, что Моргенштерна нужно пороть. Председатель «Ветеранов России» также предположил, что наказать артиста будет тяжело, так как тот назовет свои слова субъективным мнением.