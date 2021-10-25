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«Ветераны России» пожалуются на Моргенштерна в СК из-за слов про День Победы

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Движение «Ветераны России» пожалуется в Следственный комитет (СК) и Генеральную прокуратуру из-за слов рэпера Моргенштерна, заявившего о бессмысленности празднования Дня Победы. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъем».

«Ветераны России» пожалуются на Моргенштерна в СК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Председатель движения Ильдар Резяпов отметил, что направит обращения в правоохранительные органы, так как «здесь речь может идти об оскорблении исторической памяти, наследия». По мнению Резяпова, музыкант «не дружит со своей головой, не помнит, благодаря кому и чему он живет на этой земле».

Он сказал, что Моргенштерна нужно пороть. Председатель «Ветеранов России» также предположил, что наказать артиста будет тяжело, так как тот назовет свои слова субъективным мнением.

Моргенштерн усомнился в необходимости праздника День Победы

Ранее музыкант дал интервью журналистке Ксении Собчак, в котором заявил, что не понимает смысла празднования Дня Победы. «И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем», — сказал Моргенштерн. По его мнению, стране нужно двигаться дальше и достигать новых успехов, а не праздновать то, что было почти век назад.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Генпрокуратура РФ,СКР,МВД,
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