Путин присвоил Наталье Орейро российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства уругвайской актрисе Наталии Орейро и ее 9-летнему сыну. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Принять в гражданство РФ следующих лиц ... Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине», - говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2020 году Орейро рассказала, что подала документы на оформление гражданства РФ. По ее словам, впервые мысль о том, чтобы стать россиянкой, в шутку прозвучала в программе «Вечерний Ургант».

«Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство», - цитирует актрису ТАСС.

По словам Наталии, российские поклонники часто дарят ей сувенирные российские паспорта.

Впервые Наталия Орейро приехала в Россию в 2001 году. Актриса призналась, что сразу почувствовала связь с «людьми, культурой и историей» РФ. Она также называла себя поклонницей русских писателей и поэтов.