«Русский авось»: Лещенко объяснил отказ россиян вакцинироваться

«Надежда вся на русский "авось" идёт. Надо брать опыт со стран, которые преодолели всё это — с Германии, Венгрии, Италии. Я вижу, как ведёт себя западное общество по отношению к своему здоровью и как ведёт себя наша публика», — заявил Лещенко и подчеркнул, что исходит из личного мнения.