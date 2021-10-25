«Русский авось»: Лещенко объяснил отказ россиян вакцинироваться

Советский и российский певец Лев Лещенко признал, что в России сложилась сложная ситуация с распространением COVID-19. В интервью NEWS.ru музыкант объяснил нежелание россиян прививаться от коронавируса привычкой рассчитывать на «авось» и призвал власти действовать более жестко.
«У нас в России это всё компанейщина, русский человек устал от неё, нужны реальные способы разговора, и жестокого разговора. Я считаю, что только средствами принуждения можно русского человека заставить что-то сделать, а компанейщина у нас никогда не проходила», — заявил Лещенко.
В пример артист привел методы, используемые на Западе, где власти полностью закрывают учреждения и вводят обязательную вакцинацию. Отдельно Лещенко отметил Венгрию, «где все открыто и никто не болеет».
«Надежда вся на русский "авось" идёт. Надо брать опыт со стран, которые преодолели всё это — с Германии, Венгрии, Италии. Я вижу, как ведёт себя западное общество по отношению к своему здоровью и как ведёт себя наша публика», — заявил Лещенко и подчеркнул, что исходит из личного мнения.
Напомним, что ранее телеведущий Дмитрий Киселев сравнил непривитых от COVID-19 жителей России с социопатами. По его словам, в стране умирают именно невакцинированные, а государство, никого не заставляя, предлагает каждому гражданину сделать элементарное действие — привиться.