Адвокат Моргенштерна объяснил слова рэпера о Дне Победы

«Я бы в данном случае призвал общественность не осуждать его. Я и сам не согласен с такой его позицией по данному вопросу, но понимаю, что нужно не наказывать его за это, а как-то все-таки объяснить. Потому что Алишер олицетворяет нынешнюю молодежь — многие молодые люди действительно что-то не понимают, не знают», — приводятся в материале слова Жорина.