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Адвокат Моргенштерна объяснил слова рэпера о Дне Победы

Елена Прошина
47 минут назад

Слова Алишера Моргенштерна о ежегодном праздновании Дня Победы является отражением мнения внушительной доли российской молодежи, не понимающей ценностей предыдущих поколений. Такое заявление сделал адвокат рэпера Сергей Жорин, комментируя слова исполнителя о бессмысленности 9 мая, в интервью «Пятому каналу».

Адвокат Моргенштерна объяснил слова рэпера о Дне Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я бы в данном случае призвал общественность не осуждать его. Я и сам не согласен с такой его позицией по данному вопросу, но понимаю, что нужно не наказывать его за это, а как-то все-таки объяснить. Потому что Алишер олицетворяет нынешнюю молодежь — многие молодые люди действительно что-то не понимают, не знают», — приводятся в материале слова Жорина.

Адвокат отметил, что на самом деле Моргенштерн хороший парень, который просто привык говорить то, что думает. На основе этого Жорин призвал всех не «уничтожать» рэпера и согласных с ним людей в интернете, а поступить мудро и, возможно, изменить его мнение. По словам адвоката, российской молодежи необходимо более подробное, яркое и аргументированное просвещение, чтобы они понимали значение и важность Дня Победы.

«Я в преддверии волны хейта хотел бы общественности сказать, чтобы они не воспринимали его как какого-то определенного человека. Это срез общества, молодых людей, которые действительно что-то не понимают, поэтому мы, более взрослые люди, должны им это объяснять и рассказывать еще более подробно и доходчиво».

Напомним, что ранее в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» Моргенштерн сказал, что не понимает праздника 9 мая, на который спустя 76 лет продолжают тратить миллионы. Также рэпер заявил, что, возможно, День Победы имеет такую важность в России, потому что больше «гордиться нечем». Данное высказывание вызвало в интернете бурное обсуждение и осуждение.

Шоу-бизнес,Сергей Жорин,
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