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Прическу Бузовой сравнили с «Дошираком»

Елена Прошина
1 час назад

Поклонники раскритиковали новый образ певицы Ольги Бузовой в очередном выпуске шоу «Звезды в Африке». Подписчики в Instagram сравнили ее с куклой, а прическу — с «Дошираком».

Прическу Бузовой сравнили с «Дошираком»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению подписчиков, ведущей необходимо сменить стилиста, поскольку волосы на ней выглядят «чужими». Саму же прическу в виде уложенных на макушке и закрывающих лоб мелких кудряшек и вовсе назвали неудачной и похожей на китайскую лапшу.

«Какой-то доширак на голове. Оля с китайской лапшой вместо прически», «Смените стилиста, это уже даже не смешно. Грустно в 35 так выглядеть, даже если это съемки», «Сколько порций доширака у тебя на башке?», – писали в комментариях пользователи.

Напомним, ранее Ольга Бузова заявила, что не исключает возможности уйти в политику после того, как реализует все свои планы на телевидении, сцене и в музыке.

Сейчас певица задумалась о том, чтобы получить театральное образование, а также снимается в голливудском фильме, название которого пока держит в секрете.

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