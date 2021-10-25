Прическу Бузовой сравнили с «Дошираком»

Поклонники раскритиковали новый образ певицы Ольги Бузовой в очередном выпуске шоу «Звезды в Африке». Подписчики в Instagram сравнили ее с куклой, а прическу — с «Дошираком».

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По мнению подписчиков, ведущей необходимо сменить стилиста, поскольку волосы на ней выглядят «чужими». Саму же прическу в виде уложенных на макушке и закрывающих лоб мелких кудряшек и вовсе назвали неудачной и похожей на китайскую лапшу.

«Какой-то доширак на голове. Оля с китайской лапшой вместо прически», «Смените стилиста, это уже даже не смешно. Грустно в 35 так выглядеть, даже если это съемки», «Сколько порций доширака у тебя на башке?», – писали в комментариях пользователи.

Напомним, ранее Ольга Бузова заявила, что не исключает возможности уйти в политику после того, как реализует все свои планы на телевидении, сцене и в музыке.