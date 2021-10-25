Агент Гаркалина рассказала о его состоянии

Агент народного артиста РФ Валерия Гаркалина, госпитализированного с COVID-19, Наталья Теплова заявила, что его состояние остается без изменений. Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас нет новой информации, состояние Гаркалина без изменений", - сказала Теплова.
Ранее сообщалось, что состояние народного артиста Валерия Гаркалина стало хуже. У него отмечается почти полное поражение легких. Он по-прежнему находится в реанимации и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Утверждалось, что сатурация у актера снизилась до 40%.
Кроме того, в организме Гаркалина растут маркеры воспаления, что приводит к риску развития тромбозов.
Валерия Гаркалина доставили с коронавирусом в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке 2 октября.
Гаркалин наиболее известен, благодаря ролям в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", а также сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня". Он является преподавателем на кафедре эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.