Моргенштерн усомнился в необходимости праздника День Победы

Рэпер Алишер Моргенштерн назвал бессмысленным празднование Дня Победы. В интервью для YouTube-канала Ксении Собчак исполнитель заявил, что не понимает, почему спустя «почти век» в России продолжают вспоминать победу, «которая состоялась 76 лет назад».
«Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются — не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили — не знаю», — заявил рэпер.
Напомним, что в конце лета Моргенштерн женился на своей девушке Диларе Зинатуллине. Церемония бракосочетания вышла эпатажной — она была оформлена в ретро-стиле с традиционными для 1990-х годов конкурсами, плакатами и выкупом невесты, а в ЗАГС молодые поехали на автомобиле Daewoo Nexia.
Торжество вела журналистка Ксения Собчак, а на праздник пригласили большое количество знаменитостей. Позднее Зинатуллина рассказала, что они с Моргенштерном не носят обручальные кольца, однако в браке у них все хорошо.