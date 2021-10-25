Боня рассказала об обидном детском прозвище

Российская модель и телеведущая Виктория Боня призналась, что в детстве ее дразнили «губошлепкой», из-за чего будущей звезде приходилось стесняться своих пухлых губ и даже поджимать их на фотографиях. Воспоминаниями из прошлого она поделилась в Instagram.

«Эта девочка, которая на фотографии поджала губы, чтобы они казались меньше (я стеснялась своей внешности, и меня тогда называли губошлепкой)... Верила в себя», — написала Боня под архивной фотографией.

Согласно телеведущей, она уже тогда знала, что сможет показать обидчикам свои способности и напомнить о себе спустя долгие годы. «И знала уже тогда, что вы обо мне еще вспомните — и я покажу, кто я и на что способна», — резюмировала Боня.