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Боня рассказала об обидном детском прозвище

Газета.Ru
26 минут назад

Российская модель и телеведущая Виктория Боня призналась, что в детстве ее дразнили «губошлепкой», из-за чего будущей звезде приходилось стесняться своих пухлых губ и даже поджимать их на фотографиях. Воспоминаниями из прошлого она поделилась в Instagram.

Боня рассказала об обидном детском прозвище
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эта девочка, которая на фотографии поджала губы, чтобы они казались меньше (я стеснялась своей внешности, и меня тогда называли губошлепкой)... Верила в себя», — написала Боня под архивной фотографией.

Согласно телеведущей, она уже тогда знала, что сможет показать обидчикам свои способности и напомнить о себе спустя долгие годы. «И знала уже тогда, что вы обо мне еще вспомните — и я покажу, кто я и на что способна», — резюмировала Боня.

Ранее Виктория Боня, прежде выступавшая резко против вакцинации от коронавируса, объяснила, почему все-таки сделала прививку.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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