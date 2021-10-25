Сафронов будет судиться с оскорбившим его Башаровым

«Слово «взятка» и все вытекающие из этого домыслы об обвинениях в мой адрес — ложь. Я доказал это в суде. Я выиграл суды, которые подтвердили мою невиновность и необоснованность всех претензий ко мне. В правовом поле я намерен с клеветой в свой адрес бороться и в дальнейшем», — категорически высказался иллюзионист в соцсетях.