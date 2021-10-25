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Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» Сафронов собрался судиться с оскорбившим его Башаровым

Слово и Дело
46 минут назад

Иллюзионист Сергей Сафронов отреагировал на критику со стороны Марата Башарова. Напомним, ранее актер назвал бывшего коллегу по «Битве экстрасенсов» «крысой» и обвинил во взяточничестве.

Сафронов будет судиться с оскорбившим его Башаровым
Фото:  instagram.com / @safronov_sergey instagram.com / @safronov_sergey

Сафронов опубликовал в своем официальном Instagram-аккаунте пост, в котором высказался о ситуации. По словам иллюзиониста, Башарова ввели в заблуждение, в результате чего теперь он дезинформирует своих поклонников.

«Слово «взятка» и все вытекающие из этого домыслы об обвинениях в мой адрес — ложь. Я доказал это в суде. Я выиграл суды, которые подтвердили мою невиновность и необоснованность всех претензий ко мне. В правовом поле я намерен с клеветой в свой адрес бороться и в дальнейшем», — категорически высказался иллюзионист в соцсетях.

По мнению Сафронова, Башаров ошибается относительно того, якобы кто-то подал в суд на иллюзиониста. Артист подчеркнул, что это нетрудно проверить — необходимо лишь почитать судебные ресурсы, сообщает портал «Актуальные новости».

Ранее Башаров стал гостем на YouTube-шоу «Алена, блин!». Там он крайне нелестно отозвался об экс-коллеге по съемочной площадке. Он заявил, что для него больше не существует такого человека как Сергей Сафронов.

Шоу-бизнес,Марат Башаров,Сергей Сафронов,
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