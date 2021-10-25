Сафронов будет судиться с оскорбившим его Башаровым

Иллюзионист Сергей Сафронов отреагировал на критику со стороны Марата Башарова. Напомним, ранее актер назвал бывшего коллегу по «Битве экстрасенсов» «крысой» и обвинил во взяточничестве.
Сафронов опубликовал в своем официальном Instagram-аккаунте пост, в котором высказался о ситуации. По словам иллюзиониста, Башарова ввели в заблуждение, в результате чего теперь он дезинформирует своих поклонников.
«Слово «взятка» и все вытекающие из этого домыслы об обвинениях в мой адрес — ложь. Я доказал это в суде. Я выиграл суды, которые подтвердили мою невиновность и необоснованность всех претензий ко мне. В правовом поле я намерен с клеветой в свой адрес бороться и в дальнейшем», — категорически высказался иллюзионист в соцсетях.
По мнению Сафронова, Башаров ошибается относительно того, якобы кто-то подал в суд на иллюзиониста. Артист подчеркнул, что это нетрудно проверить — необходимо лишь почитать судебные ресурсы, сообщает портал «Актуальные новости».
Ранее Башаров стал гостем на YouTube-шоу «Алена, блин!». Там он крайне нелестно отозвался об экс-коллеге по съемочной площадке. Он заявил, что для него больше не существует такого человека как Сергей Сафронов.