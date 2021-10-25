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Режиссер нашел объяснение выстрелу Болдуина

Елена Прошина
34 минуты назад

Режиссер Джоэл Соуса, который был ранен выстрелом Алека Болдуина на съемках фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико, рассказал подробности произошедшего. Он заявил, что в момент, когда произошел выстрел актер репетировал наведение оружия в объектив камеры. Об этом сообщает NBC News.

Соуса рассказал, что он и погибшая кинооператор Галина Хатчинс подбирали наиболее подходящий ракурс для съемок сцены. Однако после того, как нужное расположение было найдено, оказалось, что в объектив попадает нежелательная тень, поэтому положение аппаратуры пришлось снова менять.

По словам режиссера, момент выстрела он отчетливо не запомнил. В его памяти остались громкий хлопок, кровь на одежде и Хатчинс, которая упала на пол. Он также отметил, что Болдуин всегда был очень внимателен и аккуратен с оружием, перепроверял, что оно безопасно и что рядом не находятся дети.

Алек Болдуин встретился с родственниками убитого им оператора

В свою очередь в управлении шерифа Санта-Фе заявили, что намерены найти записи с камер, которые были задействованы на съемках фильма. Следователи также потребовали изъять все оружие, одежду, а также электронные устройства и сделать трехмерное сканирование сцены, где произошла трагедия.

Тем не менее, согласно показаниям помощника погибшей Хатчинс, в момент выстрела актеры репетировали сцену, а потому съемка не велась. Однако в офисе шерифа установили, что на месте происшествия было расположено несколько единиц съемочного оборудования и в памяти камер могли остаться записи, необходимые для следствия.

Напомним, 22 октября во время работы над одной из сцен вестерна актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета. В оружии должны были быть холостые патроны, однако по неизвестным причинам в нем оказались боевые. В результате была убита оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуса получил тяжелое ранение в ключицу.

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