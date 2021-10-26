В десятки млн рублей оценили квартиры пропавшей Светличной

Полиция занялась поисками советской и российской актрисы Светланы Светличной. У актрисы есть серьезные заболевания, несколько дней назад она ушла из дома и не вернулась. Сын заявил о ее пропаже. Корреспонденты РЕН ТВ поговорили с соседями артистки. Они рассказали, что в последние дни до исчезновения Светличная жаловалась на головокружение, и что не может одна ходить. Поэтому артистка старалась не выходить, у нее были серьезные проблемы со здоровьем и памятью.

Фото: Сергей Кузнецов/РИА «Новости» Сергей Кузнецов/РИА «Новости»

В последний раз соседи видели актрису почти неделю назад.

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Артистка ранее заявляла в СМИ, что родственники хотят ее убить из-за двухкомнатной квартиры. Однажды она даже обвинила родную внучку в неудачной попытке отравления. Как пишет РЕН ТВ, недавно квартира Светланы Светличной была продана, а ее перевезли в другую. Соседи заявили корреспондентам, что Светличную перевезли против ее воли. По словам друзей Светличной, в последнее время из-за недвижимости скандалы в семье усилились. Артистка захотела оставить квартиры в пользу некоего молодого ухажера и помощника. Как пишет РЕН ТВ, вероятно, речь идет об актере Иване Николаеве. По данным издания, сейчас Николаев не выходит на связь.

Наследство Светличной — драгоценности, антикварная мебель, три квартиры в Москве.

"Примерная стоимость всех трех квартир — от 65 до 80 миллионов рублей, в зависимости от состояния, этажности, качества отделки", — оценил недвижимость Светличной Константин Апрелев, вице-президент Гильдии риэлторов России.

Ранее внучка артистки Мария Ивашова заявила "Газете. Ru", что понятие не имеет, как и при каких обстоятельствах пропала ее родственница. Она также подтвердила, что Светличная некоторое время назад переехала поближе к своему сыну Алексею.

"Да, бабушка переехала пару недель назад, чтобы было проще за ней ухаживать и часто навещать", — рассказала Мария.