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Юлия Барановская показала на видео танец на шесте

Александр Кузьмин
39 минут назад

Телеведущая Первого канала Юлия Барановская осваивает искусство танца на шесте. Роликом с первой тренировки ведущая ток-шоу «Мужское / Женское» и бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина поделилась с подписчиками в своем аккаунте в Instagram.

«Первое занятие. Оказывается, я плохо знаю свое тело. Оно может больше, чем думает мой мозг», – подписала видео Барановская.

Pole Dance набирает популярность у российских знаменитостей. Ранее запись с танцем у шеста в соцсети опубликовала ведущая и певица Ольга Бузова.

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