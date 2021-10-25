Юлия Барановская показала на видео танец на шесте

Телеведущая Первого канала Юлия Барановская осваивает искусство танца на шесте. Роликом с первой тренировки ведущая ток-шоу «Мужское / Женское» и бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина поделилась с подписчиками в своем аккаунте в Instagram.
«Первое занятие. Оказывается, я плохо знаю свое тело. Оно может больше, чем думает мой мозг», – подписала видео Барановская.
Pole Dance набирает популярность у российских знаменитостей. Ранее запись с танцем у шеста в соцсети опубликовала ведущая и певица Ольга Бузова.