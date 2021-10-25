Кадышева опровергла слухи о тяжелой болезни

Народная артистка России Надежда Кадышева в эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ опровергла слухи о своей тяжелой болезни.

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По словам солистки ансамбля «Золотое кольцо», она в течение полугода не выходила на сцену из-за усталости.

«Мы в этот ковидный период немного подустали. Может быть, я и болела. Но сейчас борюсь и очень собой довольна», — сказала она.

Кадышева уточнила, что прошла вакцинацию от коронавируса и чувствует себя хорошо. Свободное время она тратила на себя: ходила в спа и делала бьюти-процедуры. «Я стараюсь быть здоровенькой! У нас весь театр вакцинировался, я живу и радуюсь», — заключила 62-летняя артистка.

Летом СМИ сообщали, что поклонники 62-летней Надежды Кадышевой заподозрили у нее тяжелое заболевание из-за того, что на фото она выглядит уставшей.