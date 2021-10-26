Познер призвал переименовать группу «Агата Кристи»

Может быть, следовало бы сказать господину Самойлову, что название его группы «Агата Кристи» не очень русское. И, может быть, ему следует подумать над тем, как переименовать её, например, в какую-нибудь «Агафью» вместо «Агаты». И, наконец, рок-н-ролл ведь тоже не русское явление, а вполне либеральное, выражающее протест. Поэтому его выступление мне кажется глупым, — посчитал Познер.