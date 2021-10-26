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Познер призвал переименовать «Агату Кристи» после скандала в Ельцин Центре

News.ruиещё 1
34 минуты назад

Телеведущий Владимир Познер в беседе с NEWS.ru высказался о скандале вокруг основателя «Агаты Кристи» Вадима Самойлова после его критики деятельности Ельцин Центра в Екатеринбурге, который, по мнению музыканта, занимается «либеральной тупорылой хернёй». Ведущий Первого канала предложил Самойлову выбрать новое, больше похожее на русское название для группы, переименовав её, например, в «Агафью».

Познер призвал переименовать группу «Агата Кристи»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Может быть, следовало бы сказать господину Самойлову, что название его группы «Агата Кристи» не очень русское. И, может быть, ему следует подумать над тем, как переименовать её, например, в какую-нибудь «Агафью» вместо «Агаты». И, наконец, рок-н-ролл ведь тоже не русское явление, а вполне либеральное, выражающее протест. Поэтому его выступление мне кажется глупым, — посчитал Познер.

Лидер группы «Агата Кристи» в жёсткой форме раскритиковал «Ельцин Центр»

Вадим Самойлов после выступления на фестивале Ural Music Night в Ельцин Центре жёстко высказался относительно либеральных идей и взглядов, а также затронул тему ЛГБТ-сообщества. Саму площадку музыкант обвинил в антигосударственной деятельности. Позже он добавил, что не собирается извиняться за сказанное, так как выразил своё мнение.

Его резкое заявление в нецензурных выражениях поддержали разные российские политики, в том числе депутат Госдумы Виталий Милонов и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также музыканты Сергей Галанин и Найк Борзов.

На ситуацию отреагировало и руководство Ельцин Центра, заявив, что выступление Самойлова может стать поводом для прекращения сотрудничества с организаторами фестиваля Ural Music Night.

Шоу-бизнес,Сергей Галанин,Найк Борзов,Владимир Познер,Виталий Милонов,Вадим Самойлов,Геннадий Зюганов,Ельцин-центр,КПРФ,Госдума,
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