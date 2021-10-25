Барановская поразила россиян танцами на шесте

Юлия Барановская опубликовала в Instagram видео с первой тренировки на пилоне. У ведущей Первого канала отлично получается крутиться на шесте и выполнять базовые упражнения.

«Оказывается, я плохо знаю свое тело. Оно может больше, чем думает мой мозг», – пишет Барановская.

Танцы на пилоне – распространенный вид фитнеса сейчас. Попробовать силы решила и ведущая «Мужского / Женского». Она забралась на шест и смогла на весу прокрутиться несколько раз и даже выполнить базовые упражнения.

Россиян восхитила фигура журналистки и ловкость ее тела.

«Какая грация! Вам идет», «Фигура отпад, выглядишь круто», «Очень грациозная и красивая», – звучит под постом.