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Барановская поразила россиян танцами на шесте

РИА "ФедералПресс"
52 минуты назад

Юлия Барановская опубликовала в Instagram видео с первой тренировки на пилоне. У ведущей Первого канала отлично получается крутиться на шесте и выполнять базовые упражнения.

«Оказывается, я плохо знаю свое тело. Оно может больше, чем думает мой мозг», – пишет Барановская.

Танцы на пилоне – распространенный вид фитнеса сейчас. Попробовать силы решила и ведущая «Мужского / Женского». Она забралась на шест и смогла на весу прокрутиться несколько раз и даже выполнить базовые упражнения.

Россиян восхитила фигура журналистки и ловкость ее тела.

«Какая грация! Вам идет», «Фигура отпад, выглядишь круто», «Очень грациозная и красивая», – звучит под постом.

Ранее Барановская рассказала о мужчине мечты. «ФедералПресс» писал, что она думала о нем еще в браке с Аршавиным.

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