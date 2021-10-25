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Дочь Пьехи рассказала о смертельном ДТП в Челябинской области. «Я понимаю Ксению Собчак»

Ura.Ru
35 минут назад

Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая рассказала, как попала в ДТП в Челябинской области. Певица выразила сочувствие телеведущей Ксении Собчак, которая ранее оказалась в такой же ситуации. Детали происшествия она озвучила в эфире телеканала НТВ в программы «Звезды сошлись».

Дочь Пьехи посочувствовала Собчак из-за ДТП
Фото: ТАССТАСС

«Мы ехали ночью. В тот день была годовщина одного из городов области, поэтому водитель был уставший. Вдруг начались толчки, удары, полетели стекла. Просто фильм ужасов. Автомобиль перевернулся через крышу четыре раза. Потом я увидела кусок чьей-то ноги», — рассказала Броневицкая в эфире НТВ. Певица добавила, что выжила только благодаря тому, что была пристегнута.

В аварии погибло трое детей. Один из них приехал на каникулы к бабушке. Слушатели упрекнули Броневицкую в том, что она покинула место ДТП, не стала оказывать помощь. «Я никогда в жизни не забуду немую скорбь мамы. Я боялась это увидеть. Люди смотрели на нас с ненавистью. Я понимаю Ксению Собчак», — ответила на упреки певица.

Соловьев поставил Болдуина в пример Собчак

Телеведущая и журналист Ксения Собчак попала в ДТП 9 октября в Сочи. На трассе в Сочи Mercedes телеведущей столкнулся с Volkswagen. Пассажирка легкового автомобиля скончалась. После аварии Собчак села в машину такси и уехала в аэропорт.

Телеведущий Владимир Соловьев осудил Собчак за то, что она отсутствовала на похоронах погибшей.

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