Дочь Пьехи посочувствовала Собчак из-за ДТП

Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая рассказала, как попала в ДТП в Челябинской области. Певица выразила сочувствие телеведущей Ксении Собчак, которая ранее оказалась в такой же ситуации. Детали происшествия она озвучила в эфире телеканала НТВ в программы «Звезды сошлись».

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«Мы ехали ночью. В тот день была годовщина одного из городов области, поэтому водитель был уставший. Вдруг начались толчки, удары, полетели стекла. Просто фильм ужасов. Автомобиль перевернулся через крышу четыре раза. Потом я увидела кусок чьей-то ноги», — рассказала Броневицкая в эфире НТВ. Певица добавила, что выжила только благодаря тому, что была пристегнута.

В аварии погибло трое детей. Один из них приехал на каникулы к бабушке. Слушатели упрекнули Броневицкую в том, что она покинула место ДТП, не стала оказывать помощь. «Я никогда в жизни не забуду немую скорбь мамы. Я боялась это увидеть. Люди смотрели на нас с ненавистью. Я понимаю Ксению Собчак», — ответила на упреки певица.

Телеведущая и журналист Ксения Собчак попала в ДТП 9 октября в Сочи. На трассе в Сочи Mercedes телеведущей столкнулся с Volkswagen. Пассажирка легкового автомобиля скончалась. После аварии Собчак села в машину такси и уехала в аэропорт.