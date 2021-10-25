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Бузова спела «Катюшу» на открытии ЧМ по боксу в Белграде.Видео

Александр Кузьмин
24 минуты назад

Телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова исполнила песню «Катюша» на открытии чемпионата мира по боксу-2021 среди мужчина проходящий с 24 октября по 6 ноября.

Видео Ольга показала на странице instagram.

Выступление Бузовой вызвало неоднозначную реакцию среди зрителей трансляции на странице певицы в instagram. Аудитория разделилась на тех, кто горд и поддерживает певицу и тех, кто сильно возмущен выступлением. Певица после окончания номера обратилась к зрителям.

«Никогда ничего не бойтесь. Жизнь одна, побеждайте и кайфуйте !» - выступила Бузова.

Стоит отметить, что чемпионат мира по боксу в этом году проходит в Сербии с 24 октября по 6 ноября. В нем представлено 100 стран и более 650 спортсменов.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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