Бузова спела «Катюшу» на открытии ЧМ по боксу в Белграде.Видео

Телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова исполнила песню «Катюша» на открытии чемпионата мира по боксу-2021 среди мужчина проходящий с 24 октября по 6 ноября.
Видео Ольга показала на странице instagram.
Выступление Бузовой вызвало неоднозначную реакцию среди зрителей трансляции на странице певицы в instagram. Аудитория разделилась на тех, кто горд и поддерживает певицу и тех, кто сильно возмущен выступлением. Певица после окончания номера обратилась к зрителям.
«Никогда ничего не бойтесь. Жизнь одна, побеждайте и кайфуйте !» - выступила Бузова.
Стоит отметить, что чемпионат мира по боксу в этом году проходит в Сербии с 24 октября по 6 ноября. В нем представлено 100 стран и более 650 спортсменов.