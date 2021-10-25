Бузова спела «Катюшу» на открытии ЧМ по боксу в Белграде.Видео

Телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова исполнила песню «Катюша» на открытии чемпионата мира по боксу-2021 среди мужчина проходящий с 24 октября по 6 ноября.

Видео Ольга показала на странице instagram.

Выступление Бузовой вызвало неоднозначную реакцию среди зрителей трансляции на странице певицы в instagram. Аудитория разделилась на тех, кто горд и поддерживает певицу и тех, кто сильно возмущен выступлением. Певица после окончания номера обратилась к зрителям.

«Никогда ничего не бойтесь. Жизнь одна, побеждайте и кайфуйте !» - выступила Бузова.