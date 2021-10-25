Харламов публично намекнул на меркантильность Асмус

Эта звездная пара так и не назвала истинную причину развода. Не стали они комментировать и бракоразводный процесс, но на днях Гарик не сдержался и публично рассказал, насколько меркантильная его вторая бывшая жена.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе летом 2020 года. Тогда многие думали, что паре, как и многим, не удалось пройти испытанием локдауном. Реальность оказалась немного другой.

По слухам, разлад в паре произошел задолго до этого. Во время всемирного режима изоляции супруги жили в одном доме, но фактически не пересекались друг с другом. Благо, площадь жилища позволяла им это.

Многих интересовали подробности произошедшего, но оба артиста молчали. Они договорились не выносить сор из избы. Благодаря коллегам Харламова стало известно, что мужчина оказался щедрым. Он согласился на большие алименты для дочери, отдал Кристине роскошный загородный дом и был не против сидеть с девочкой и водить ее в школу, пока актриса работает.

На днях стало понятно, что трения между супругами все-таки были, в том числе из-за имущества. Гарик проговорился об этом сам во время записи новых выпусков шоу Comedy Club.

Во время диалога одна из девушек, присутствующих в студии, поднялась на сцену. Молодая блогер буквально запищала от радости, увидев Харламова вживую так близко. Гарик засмущался и признался, что ему в последний раз так искренне радовались, когда отбирали половину имущества.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бабка на лавке (@babka.nalavke) Поклонникам сразу стало понятно, что этот камень был брошен в огород второй бывшей жены – Кристины Асмус. Многие признались: даже не подозревали, что девушка настолько меркантильна.

Напомним, что сейчас артист счастлив в новых отношениях. Его избранницей стала актриса Екатерина Ковальчук. Девушка сыграла вместе с Гариком в сериале «Гусар». Поклонники предполагают, что уже тогда между ними завязалась интрижка, что и могло стать причиной распада брака.