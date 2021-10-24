Меган Маркл поймали на лжи в письме Конгрессу США

Меган Маркл сделала политическое заявление, которые многие расценили как неуместное. После ее письма Конгрессу США в сети стояли появляться подробности ее жизни, которые говорят, что в письме сплошная ложь.

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Многие говорили, что Меган Маркл может предпринять попытки начать политическую карьеру, и были совершенно правы. Герцогиня Сассекская решила, что ее персона достаточно весома для того, чтобы написать открытое письмо Конгрессу США, в котором потребовала принять закон о декретном отпуске для женщин. Однако она явно не поняла, с кем связалась. Американские политики не королевская семья, поэтому ответ был быстрый и болезненный.

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О чем письмо?

Меган Маркл много и часто говорит о том, как сильно она гордится своими детьми. Видимо именно поэтому она решила, что может говорить от лица всех матерей Америки, и опубликовала открытое письмо Конгрессу с требованием принять закон о декретном отпуске. Только дело в том, что над законом и так работают.

Давно ли вы интересовались, какие законы рассматриваются в Госдуме? По ту сторону океана ситуация мало чем отличается, там так же узнают о большинстве законов, когда их уже примут. Закон о декретном отпуске — детище Джо Байдена. О нем он много говорил во время своей избирательной кампании и с момента вступления в должность активно над ним работает. В Конгрессе же закон воспринимают крайне позитивно. Однако письмо Маркл создало впечатление, будто о матерях без декретных отпусков все забыли.

Расплата получилось грязной

Королевская семья никак не стала реагировать на ложь Меган и Гарри из интервью Опре Уинфри. А американские политики решили ответить герцогине той же монетой и в сети стали появляться очень интересные подробности прошлого Меган.

Меган пишет: «Я выросла на салате за пять долларов из Sizzler. Может быть тогда он стоил меньше, я уже и не помню. Но главное — это эмоции: я знаю, как много мои родители работают, чтобы позволить себе это обед, даже за пять долларов. Обедать не дома — было чем то особенным. Я чувствовала себе счастливицей».

Утечки биографии Меган показывают, что она действительно не помнит, сколько ее родители платили за обед. Начинается все с того, что отец Меган в 90-е зарабатывал очень хорошо — порядка 200 тысяч долларов в год. В ее удаленном Instagram был пост, в котором сама Меган рассказывает, что после уроков балета ее отец водил ее в ресторан. Да не в простой, а в дорогой. За блюдо так в 90-е годы нужно было выложить минимум 40 долларов. На балет будущая герцогиня ходила в течение четырех лет.

Дальше — больше. Меган делится опытом работы аж с 13-ти лет. По ее словам, жизнь ее помотала: и няней работала, и официанткой, и родителям с деньгами помогала... Но как оказалось, свою первую работу она получила только во время учебы в университете и это была стажировка в посольстве США в Аргентине. По окончанию университета она пошла работать на телевидение девушкой, которая в мини-платье выносила чемоданчик с выигрышем.