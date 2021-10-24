Волочкова с женихом отправились в монастырь

Новая любовь изменила Анастасию Волочкову. Во-первых, балерина решительно и бесповоротно показала публике своего мужчину всего и целиком. Во-вторых, досуг пара проводит в поездках по святым местам. Так, Анастасия и Владимир посетили Ново-Иерусалимский монастырь, о чем звезда и отчиталась в инстаграме.
«В этот субботний день мы с Володей решили посетить одно из моих любимых святых мест. Здесь совершенно необыкновенная атмосфера и очень добрые люди. Колокольный звон нас с Володей встречал и провожал», - написала она в микроблоге.
Правда, судя по недавним постам, со смирением внимать критикам Волочкова пока не планирует. Она отчитала и бывших жен своего мужчины, и тех поклонников, которые позволили себе усомниться в ее семейной идиллии.
«Не стоит проводить расследования кто, что, кем и где работает, и кто сколько зарабатывает. Это просто мы. Счастливые утренние АВ - Анастасия и Владимир. Меня удивляет один момент. Почему, когда я начинаю романтические отношения со свободным и неженатым человеком, даже будучи когда-то разведенным, тут же нарисовываются и проявляются бывшие жены, тещи, женщины, да и все остальные со своими дешевыми истериками?»
Анастасия в очередной раз отметила, что людской зависти нет границ.
«Но она обходит нас стороной. Я любима и люблю», - резюмировала балерина.