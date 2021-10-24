Волочкова с женихом отправились в монастырь

«Не стоит проводить расследования кто, что, кем и где работает, и кто сколько зарабатывает. Это просто мы. Счастливые утренние АВ - Анастасия и Владимир. Меня удивляет один момент. Почему, когда я начинаю романтические отношения со свободным и неженатым человеком, даже будучи когда-то разведенным, тут же нарисовываются и проявляются бывшие жены, тещи, женщины, да и все остальные со своими дешевыми истериками?»