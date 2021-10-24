Лазарева показала себя на сеансе иглоукалывания

«Проснулась утром, прислушалась к организму - лучше, уже гораздо лучше. Но зараза, не отпускает, вирус вцепился и сидит. Говорю вслух: давай, Танечка, просыпаться. Нет-нет, не резко. Сейчас мы с тобой потянемся чуть-чуть, поулыбаемся, зарядочку легонькую сделаем. И действительно, улыбаюсь и хожу по дому, сама с собой разговариваю, слава Богу нет никого. Продолжаю: вот ты какая у меня умница, заглядение, Танечка моя! А теперь пойдем, раздышимся, потихоньку умоемся, все делаем аккуратно, с радостью и удовольствием», -написала Лазарева.