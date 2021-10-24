Лазарева показала себя на сеансе иглоукалывания

Татьяна Лазарева с 2016 года живет в Испании, в провинции Аликанте. (Позднее, кстати, ее соседом стал скандальный актер Алексей Панин). Но в настоящее время телеведущая в Москве и лечится от коронавируса. В частности, пытается восстановить обоняние с помощью иглоукалывания.
Такую фотографию – с иголками в лице – она и выложила в инстаграм. Сопроводила этот шокирующий снимок Татьяна в микроблоге большим забавным постом, в котором с юмором рассказала, как в условиях нездоровья и отсутствия сил договаривается со своим организмом, чтобы поскорее вернуться к нормальной жизни.
«Проснулась утром, прислушалась к организму - лучше, уже гораздо лучше. Но зараза, не отпускает, вирус вцепился и сидит. Говорю вслух: давай, Танечка, просыпаться. Нет-нет, не резко. Сейчас мы с тобой потянемся чуть-чуть, поулыбаемся, зарядочку легонькую сделаем. И действительно, улыбаюсь и хожу по дому, сама с собой разговариваю, слава Богу нет никого. Продолжаю: вот ты какая у меня умница, заглядение, Танечка моя! А теперь пойдем, раздышимся, потихоньку умоемся, все делаем аккуратно, с радостью и удовольствием», -написала Лазарева.
Артистка говорит, что после таких разговоров в самой собой ей становится смешно. Поднимается настроение и прибавляется энергии. Она делится этим рецептом со своими подписчиками. Предупреждая, правда, что проделывать все это следует в одиночестве. А то домашние могут неправильно понять и вызвать скорую помощь.